Коновалова Раиса Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения27.11.1933
Дата смерти15.11.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1933
Рождение ребёнка
14.02.1964
Дочь: Кузьменкова Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Коновалов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
03.10.1969
Дочь: Демьянова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Коновалов Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.11.1988