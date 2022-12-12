Коновалова Раиса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Раиса Дмитриевна

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Место рождения

Малые Дербышки, Собакинская волость, Казанский уезд

Дата рождения

27.11.1933

Дата смерти

15.11.1988

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1933

Отец: Спиридонов Дмитрий Павлович

Мать: Спиридонова Александра Григорьевна

Малые Дербышки, Собакинская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1964

Дочь: Кузьменкова Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Коновалов Сергей Николаевич

Малые Дербышки, Собакинская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
03.10.1969

Дочь: Демьянова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Коновалов Сергей Николаевич

Малые Дербышки, Собакинская волость, Казанский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Сергей Николаевич

Смерть
15.11.1988
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