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Кузьменков Леонид Юрьевич

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Место рождения

Большие Дербышки, Собакинская волость, Казанский уезд

Дата рождения

22.06.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Дербышки, Собакинская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1983

Сын: Кузменков Дмитрий Леонидович

Мать ребёнка: Кузьменкова Марина Сергеевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.04.1987

Сын: Кузьменков Андрей Леонидович

Мать ребёнка: Кузьменкова Марина Сергеевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьменкова Марина Сергеевна

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