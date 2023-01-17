Кузьменков Леонид Юрьевич
Место рождения
Дата рождения22.06.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1983
Сын: Кузменков Дмитрий Леонидович
Мать ребёнка: Кузьменкова Марина Сергеевна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.04.1987
Сын: Кузьменков Андрей Леонидович
Мать ребёнка: Кузьменкова Марина Сергеевна
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно