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Покрышкин Никифор Степанов

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Место рождения

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1802

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Покрышкин Степан Ларионов

Мать: Покрышкина Агафья Давыдова

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Ксения Никифорова

Мать ребёнка: Покрышкина Татьяна Прокопьева

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Акилина Никифорова

Мать ребёнка: Покрышкина Татьяна Прокопьева

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Покрышкин Никифор (Анисифор) Никифоров

Мать ребёнка: Покрышкина Татьяна Прокопьева

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Марфа Никифорова

Мать ребёнка: Покрышкина Татьяна Прокопьева

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Марья Никифорова

Мать ребёнка: Покрышкина Татьяна Прокопьева

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Покрышкин Алексей Никифоров

Мать ребёнка: Покрышкина Татьяна Прокопьева

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Покрышкин Ефим Никифоров

Мать ребёнка: Покрышкина Татьяна Прокопьева

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Покрышкин Евфимий Никифоров

Мать ребёнка: Покрышкина Татьяна Прокопьева

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Покрышкин Яков Никифоров

Мать ребёнка: Покрышкина Татьяна Прокопьева

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покрышкина Татьяна Прокопьева

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1802
Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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