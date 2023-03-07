Покрышкин Никифор Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Ксения Никифорова
Мать ребёнка: Покрышкина Татьяна Прокопьева
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Акилина Никифорова
Мать ребёнка: Покрышкина Татьяна Прокопьева
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Покрышкин Никифор (Анисифор) Никифоров
Мать ребёнка: Покрышкина Татьяна Прокопьева
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Марфа Никифорова
Мать ребёнка: Покрышкина Татьяна Прокопьева
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Марья Никифорова
Мать ребёнка: Покрышкина Татьяна Прокопьева
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Покрышкин Алексей Никифоров
Мать ребёнка: Покрышкина Татьяна Прокопьева
Рождение ребёнка
Около 1783
Мать ребёнка: Покрышкина Татьяна Прокопьева
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Покрышкин Евфимий Никифоров
Мать ребёнка: Покрышкина Татьяна Прокопьева
Рождение ребёнка
Около 1790
Мать ребёнка: Покрышкина Татьяна Прокопьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1802