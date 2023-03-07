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Покрышкин Яков Никифоров

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Место рождения

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Между 1826 и 1828

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Покрышкин Никифор Степанов

Мать: Покрышкина Татьяна Прокопьева

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Феодосия Яковлева

Мать ребёнка: Покрышкина Васса Ефимова

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Епистимия Яковлева

Мать ребёнка: Покрышкина Васса Ефимова

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Покрышкин Иосиф (Осип) Яковлев

Мать ребёнка: Покрышкина Васса Ефимова

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покрышкина Васса Ефимова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1826 и 1828
Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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