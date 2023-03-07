Покрышкин Яков Никифоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиМежду 1826 и 1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Феодосия Яковлева
Мать ребёнка: Покрышкина Васса Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Епистимия Яковлева
Мать ребёнка: Покрышкина Васса Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Покрышкин Иосиф (Осип) Яковлев
Мать ребёнка: Покрышкина Васса Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Покрышкина Васса Ефимова
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1826 и 1828