Покрышкин Алексей Никифоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиПосле 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Покрышкин Алексей Алексеев
Мать ребёнка: Покрышкина Екатерина Игнатьева
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Ксения Алексеева
Мать ребёнка: Покрышкина Екатерина Игнатьева
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Ульяна Алексеева
Мать ребёнка: Покрышкина Екатерина Игнатьева
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Матрона Алексеева
Мать ребёнка: Покрышкина Екатерина Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829