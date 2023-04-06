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Покрышкин Алексей Никифоров

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Место рождения

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

После 1829

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Покрышкин Никифор Степанов

Мать: Покрышкина Татьяна Прокопьева

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Покрышкин Алексей Алексеев

Мать ребёнка: Покрышкина Екатерина Игнатьева

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Ксения Алексеева

Мать ребёнка: Покрышкина Екатерина Игнатьева

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Ульяна Алексеева

Мать ребёнка: Покрышкина Екатерина Игнатьева

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Матрона Алексеева

Мать ребёнка: Покрышкина Екатерина Игнатьева

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покрышкина Екатерина Игнатьева

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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