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Покрышкина Татьяна Прокопьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

После 1802

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Ксения Никифорова

Отец ребёнка: Покрышкин Никифор Степанов

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Акилина Никифорова

Отец ребёнка: Покрышкин Никифор Степанов

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Покрышкин Никифор (Анисифор) Никифоров

Отец ребёнка: Покрышкин Никифор Степанов

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Марфа Никифорова

Отец ребёнка: Покрышкин Никифор Степанов

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Марья Никифорова

Отец ребёнка: Покрышкин Никифор Степанов

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Покрышкин Алексей Никифоров

Отец ребёнка: Покрышкин Никифор Степанов

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Покрышкин Ефим Никифоров

Отец ребёнка: Покрышкин Никифор Степанов

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Покрышкин Евфимий Никифоров

Отец ребёнка: Покрышкин Никифор Степанов

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Покрышкин Яков Никифоров

Отец ребёнка: Покрышкин Никифор Степанов

Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покрышкин Никифор Степанов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1802
Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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