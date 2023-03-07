Покрышкина Татьяна Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиПосле 1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Ксения Никифорова
Отец ребёнка: Покрышкин Никифор Степанов
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Акилина Никифорова
Отец ребёнка: Покрышкин Никифор Степанов
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Покрышкин Никифор (Анисифор) Никифоров
Отец ребёнка: Покрышкин Никифор Степанов
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Марфа Никифорова
Отец ребёнка: Покрышкин Никифор Степанов
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Марья Никифорова
Отец ребёнка: Покрышкин Никифор Степанов
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Покрышкин Алексей Никифоров
Отец ребёнка: Покрышкин Никифор Степанов
Рождение ребёнка
Около 1783
Отец ребёнка: Покрышкин Никифор Степанов
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Покрышкин Евфимий Никифоров
Отец ребёнка: Покрышкин Никифор Степанов
Рождение ребёнка
Около 1790
Отец ребёнка: Покрышкин Никифор Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1802