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Покрышкин Степан Ларионов

Место рождения

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

1755

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Покрышкин Ларион Лукин

Мать: Покрышкина Марья Данилова

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Покрышкин Ефим Степанов

Мать ребёнка: Покрышкина Агафья Давыдова

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Покрышкин Василий Степанов

Мать ребёнка: Покрышкина Агафья Давыдова

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Покрышкин Никифор Степанов

Мать ребёнка: Покрышкина Агафья Давыдова

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Васса Степанова

Мать ребёнка: Покрышкина Агафья Давыдова

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покрышкина Агафья Давыдова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1755
Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
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