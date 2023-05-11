Покрышкин Степан Ларионов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1717
Дата смерти1755
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Покрышкин Ларион Лукин
Рождение ребёнка
Около 1736
Мать ребёнка: Покрышкина Агафья Давыдова
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Покрышкин Василий Степанов
Мать ребёнка: Покрышкина Агафья Давыдова
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Покрышкин Никифор Степанов
Мать ребёнка: Покрышкина Агафья Давыдова
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Васса Степанова
Мать ребёнка: Покрышкина Агафья Давыдова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1755