Покрышкина Агафья Давыдова
Место рождениядер. Приверх, Яранская волость, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1712
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Приверх, Яранская волость, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1736
Отец ребёнка: Покрышкин Степан Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Покрышкин Василий Степанов
Отец ребёнка: Покрышкин Степан Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Покрышкин Никифор Степанов
Отец ребёнка: Покрышкин Степан Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Васса Степанова
Отец ребёнка: Покрышкин Степан Ларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782
Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния