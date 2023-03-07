Покрышкина Агафья Давыдова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПокрышкина Агафья Давыдова

Покрышкина Агафья Давыдова

avatar

Место рождения

дер. Приверх, Яранская волость, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1717 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Приверх, Яранская волость, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Покрышкин Ефим Степанов

Отец ребёнка: Покрышкин Степан Ларионов

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Покрышкин Василий Степанов

Отец ребёнка: Покрышкин Степан Ларионов

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Покрышкин Никифор Степанов

Отец ребёнка: Покрышкин Степан Ларионов

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Васса Степанова

Отец ребёнка: Покрышкин Степан Ларионов

Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Покрышкин Степан Ларионов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Калиненки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782
Голодаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close