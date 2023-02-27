Фисенко Кондрат Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Фисенко Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Фисенко Моисей
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1810
Сын: Фисенко Фёдор
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1812
Сын: Фисенко Семён Кондратьевич
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1823
Сын: Фисенко Борис Кондратьевич
Мать ребёнка: Дарья
Рождение ребёнка
1827
Сын: Фисенко Яков
Мать ребёнка: Дарья
Место жительства
1835
Смерть
1840