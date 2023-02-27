Фисенко Кондрат Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФисенко Кондрат Яковлевич

Фисенко Кондрат Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Фисенко Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Фисенко Моисей

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
1810

Сын: Фисенко Фёдор

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
1812

Сын: Фисенко Семён Кондратьевич

Мать ребёнка: Дарья

Рождение ребёнка
1823

Сын: Фисенко Борис Кондратьевич

Мать ребёнка: Дарья

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Фисенко Яков

Мать ребёнка: Дарья

Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1840
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close