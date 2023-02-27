Фисенко Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фисенко Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Фисенко Кондрат Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Фисенко Василей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Фисенко Пётр

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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