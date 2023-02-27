Фисенко Василей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фисенко Василей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Фисенко Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Фисенко Аврам

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Фисенко Аким

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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