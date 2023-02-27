Фисенко Василей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Фисенко Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Фисенко Аврам
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Фисенко Аким
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно