Фисенко Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Фисенко Яков
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1815
Сын: Фисенко Илья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Фисенко Григорей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Фисенко Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Фисенко Дмитрий
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно