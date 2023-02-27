Фисенко Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фисенко Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Фисенко Яков

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Фисенко Илья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Фисенко Григорей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Фисенко Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Фисенко Дмитрий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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