Фисенко Семён Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Фисенко Кондрат Яковлевич
Мать: Дарья
Рождение ребёнка
1831
Сын: Фисенко Василий Семёнович
Мать ребёнка: Акулина
Рождение ребёнка
1833
Сын: Фисенко Даниил
Мать ребёнка: Акулина
Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1842
Сын: Фисенко Трофим
Мать ребёнка: Акулина
Смерть
Неизвестно