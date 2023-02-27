Фисенко Семён Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фисенко Семён Кондратьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Фисенко Кондрат Яковлевич

Мать: Дарья

Рождение ребёнка
1831

Сын: Фисенко Василий Семёнович

Мать ребёнка: Акулина

Рождение ребёнка
1833

Сын: Фисенко Даниил

Мать ребёнка: Акулина

Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Фисенко Трофим

Мать ребёнка: Акулина

Смерть
Неизвестно
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