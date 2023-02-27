(Фисенко) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Фисенко Моисей
Отец ребёнка: Фисенко Кондрат Яковлевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Фисенко Фёдор
Отец ребёнка: Фисенко Кондрат Яковлевич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Фисенко Семён Кондратьевич
Отец ребёнка: Фисенко Кондрат Яковлевич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Фисенко Борис Кондратьевич
Отец ребёнка: Фисенко Кондрат Яковлевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Фисенко Яков
Отец ребёнка: Фисенко Кондрат Яковлевич
Место жительства
1835
Смерть
Неизвестно