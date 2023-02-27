(Фисенко) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фисенко) Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Фисенко Моисей

Отец ребёнка: Фисенко Кондрат Яковлевич

Рождение ребёнка
1810

Сын: Фисенко Фёдор

Отец ребёнка: Фисенко Кондрат Яковлевич

Рождение ребёнка
1812

Сын: Фисенко Семён Кондратьевич

Отец ребёнка: Фисенко Кондрат Яковлевич

Рождение ребёнка
1823

Сын: Фисенко Борис Кондратьевич

Отец ребёнка: Фисенко Кондрат Яковлевич

Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Фисенко Яков

Отец ребёнка: Фисенко Кондрат Яковлевич

Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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