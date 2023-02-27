Фисенко Моисей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Фисенко Кондрат Яковлевич
Мать: (Фисенко) Дарья
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: (Фисенко) Елена
Рождение ребёнка
1831
Сын: Фисенко Аврам
Мать ребёнка: (Фисенко) Елена
Рождение ребёнка
1843
Сын: Фисенко Афанасий
Мать ребёнка: (Фисенко) Елена
Смерть
Неизвестно