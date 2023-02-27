Фисенко Моисей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФисенко Моисей

Фисенко Моисей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Фисенко Кондрат Яковлевич

Мать: (Фисенко) Дарья

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Фисенко Яков Моисеевич

Мать ребёнка: (Фисенко) Елена

Рождение ребёнка
1831

Сын: Фисенко Аврам

Мать ребёнка: (Фисенко) Елена

Рождение ребёнка
1843

Сын: Фисенко Афанасий

Мать ребёнка: (Фисенко) Елена

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.