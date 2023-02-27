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Фисенко Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Фисенко Моисей

Мать: (Фисенко) Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Фесенко) Марфа

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.06.1881

Сын: Фисенко Тихон

Мать ребёнка: (Фесенко) Марфа

Смерть
Неизвестно

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