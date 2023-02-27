Фисенко Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Фисенко Моисей
Мать: (Фисенко) Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Фесенко) Марфа
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.06.1881
Сын: Фисенко Тихон
Мать ребёнка: (Фесенко) Марфа
Смерть
Неизвестно