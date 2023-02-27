(Фисенко) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Фисенко Моисей
Рождение ребёнка
1831
Сын: Фисенко Аврам
Отец ребёнка: Фисенко Моисей
Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1843
Сын: Фисенко Афанасий
Отец ребёнка: Фисенко Моисей
Смерть
Неизвестно