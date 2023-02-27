Фисенко Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФисенко Тихон

Фисенко Тихон

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1843 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1881

Отец: Фисенко Афанасий

Мать: Марфа

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close