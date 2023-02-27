Фисенко Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Фисенко Кондрат Яковлевич
Мать: Дарья
Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1836
Сын: Фисенко Василий
Мать ребёнка: Матрёна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Фисенко Алексей
Мать ребёнка: Матрёна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Фисенко Семён
Мать ребёнка: Матрёна
Смерть
Неизвестно