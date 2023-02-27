Фисенко Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фисенко Фёдор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Фисенко Кондрат Яковлевич

Мать: Дарья

Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Фисенко Василий

Мать ребёнка: Матрёна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Фисенко Алексей

Мать ребёнка: Матрёна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Фисенко Семён

Мать ребёнка: Матрёна

Смерть
Неизвестно
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