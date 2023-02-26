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Архип Гаврилов

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Место рождения

д.Новая Слобода

Дата рождения

1760

Дата смерти

23.09.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Гавриил Косьмин

Мать: ?

д.Новая Слобода
Рождение ребёнка
1782

Сын: Яков Архипов

Мать ребёнка: Екатерина Яковлева

д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1792

Сын: Климент Архипов

Мать ребёнка: Екатерина Яковлева

Рождение ребёнка
31.07.1793

Сын: Калинник Архипов

Мать ребёнка: Екатерина Яковлева

д.Новая Слобода
Рождение ребёнка
01.01.1796

Сын: Василий Архипов

Мать ребёнка: Екатерина Яковлева

д.Новая Слобода
Рождение ребёнка
23.12.1797

Сын: Стефан Архипов

Мать ребёнка: Екатерина Яковлева

д.Новая Слобода
Рождение ребёнка
17.03.1801

Сын: Алексей Архипов

Мать ребёнка: Екатерина Яковлева

д.Новая Слобода
Смерть
23.09.1835
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Холмовском кладбище
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