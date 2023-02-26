Архип Гаврилов
Место рожденияд.Новая Слобода
Дата рождения1760
Дата смерти23.09.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Гавриил Косьмин
Мать: ?
д.Новая Слобода
Рождение ребёнка
1782
Сын: Яков Архипов
Мать ребёнка: Екатерина Яковлева
д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1792
Сын: Климент Архипов
Мать ребёнка: Екатерина Яковлева
Рождение ребёнка
31.07.1793
Сын: Калинник Архипов
Мать ребёнка: Екатерина Яковлева
д.Новая Слобода
Рождение ребёнка
01.01.1796
Сын: Василий Архипов
Мать ребёнка: Екатерина Яковлева
д.Новая Слобода
Рождение ребёнка
23.12.1797
Сын: Стефан Архипов
Мать ребёнка: Екатерина Яковлева
д.Новая Слобода
Рождение ребёнка
17.03.1801
Сын: Алексей Архипов
Мать ребёнка: Екатерина Яковлева
д.Новая Слобода
Смерть
23.09.1835
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Холмовском кладбище