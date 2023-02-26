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Калинник Архипов

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Место рождения

д.Новая Слобода

Дата рождения

31.07.1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1793

Отец: Архип Гаврилов

Мать: Екатерина Яковлева

д.Новая Слобода
Бракосочетание
02.11.1807

Жена: Евдокия (Михайлова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.02.1809

Дочь: Евдокия Калинникова

Мать ребёнка: Евдокия (Михайлова)

д.Новая Слобода
Смерть
Неизвестно
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