Калинник Архипов
Место рожденияд.Новая Слобода
Дата рождения31.07.1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1793
Отец: Архип Гаврилов
Мать: Екатерина Яковлева
д.Новая Слобода
Бракосочетание
02.11.1807
Жена: Евдокия (Михайлова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.02.1809
Дочь: Евдокия Калинникова
Мать ребёнка: Евдокия (Михайлова)
д.Новая Слобода
Смерть
Неизвестно