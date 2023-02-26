Евдокия (Михайлова)
Место рожденияд.Шлыково
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: Евдоким Михайлов
Мать: Пелагия Яковлева
д.Шлыково
Бракосочетание
02.11.1807
Муж: Калинник Архипов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.02.1809
Дочь: Евдокия Калинникова
Отец ребёнка: Калинник Архипов
д.Новая Слобода
Смерть
Неизвестно