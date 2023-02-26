Евдокия (Михайлова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия (Михайлова)

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Место рождения

д.Шлыково

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: Евдоким Михайлов

Мать: Пелагия Яковлева

д.Шлыково
Бракосочетание
02.11.1807

Муж: Калинник Архипов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.02.1809

Дочь: Евдокия Калинникова

Отец ребёнка: Калинник Архипов

д.Новая Слобода
Смерть
Неизвестно
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