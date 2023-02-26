Пелагия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти30.08.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Анна Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Михайлов
Рождение ребёнка
До 1790
Дочь: Евдокия (Михайлова)
Отец ребёнка: Евдоким Михайлов
д.Шлыково
Рождение ребёнка
До 1793
Дочь: Домникия Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Михайлов
д.Шлыки
Рождение ребёнка
10.05.1795
Сын: Семён Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Михайлов
д.Шлыково Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.08.1808
д.Шлыки