Пелагия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагия Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

30.08.1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Анна Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Михайлов

Рождение ребёнка
До 1790

Дочь: Евдокия (Михайлова)

Отец ребёнка: Евдоким Михайлов

д.Шлыково
Рождение ребёнка
До 1793

Дочь: Домникия Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Михайлов

д.Шлыки
Рождение ребёнка
10.05.1795

Сын: Семён Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Михайлов

д.Шлыково Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
30.08.1808
д.Шлыки
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