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Стефан Архипов

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Место рождения

д.Новая Слобода

Дата рождения

23.12.1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1797

Отец: Архип Гаврилов

Мать: Екатерина Яковлева

д.Новая Слобода
Рождение ребёнка
До 1829

Сын: Тихон Стефанов

Мать ребёнка: Петрова

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1830

Дочь: Феодосия Стефанова

Мать ребёнка: Петрова

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1831

Сын: Яков Стефанов

Мать ребёнка: Петрова

д.Старина Слобода ( Николинки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1833

Сын: Никита Стефанов

Мать ребёнка: Петрова

Рождение ребёнка
24.08.1834

Дочь: Наталия Стефанова

Мать ребёнка: Петрова

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Григорьева

Смерть
Неизвестно
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