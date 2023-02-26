Стефан Архипов
Место рожденияд.Новая Слобода
Дата рождения23.12.1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1797
Отец: Архип Гаврилов
Мать: Екатерина Яковлева
д.Новая Слобода
Рождение ребёнка
До 1829
Сын: Тихон Стефанов
Мать ребёнка: Петрова
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1830
Дочь: Феодосия Стефанова
Мать ребёнка: Петрова
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1831
Сын: Яков Стефанов
Мать ребёнка: Петрова
д.Старина Слобода ( Николинки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1833
Сын: Никита Стефанов
Мать ребёнка: Петрова
Рождение ребёнка
24.08.1834
Дочь: Наталия Стефанова
Мать ребёнка: Петрова
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Григорьева
Смерть
Неизвестно