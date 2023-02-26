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Яков Архипов

Место рождения

д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1782

Дата смерти

20.12.1855

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Архип Гаврилов

Мать: Екатерина Яковлева

д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.10.1800

Жена: Ульяния (Никифорова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.08.1801

Сын: Тит Яковлев

Мать ребёнка: Ульяния (Никифорова)

д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1806

Сын: Прокопий Яковлев

Мать ребёнка: Ульяния (Никифорова)

Рождение ребёнка
1830

Сын: Фома Яковлев

Мать ребёнка: Федора Васильева

Рождение ребёнка
02.08.1831

Сын: Силуян Яковлев

Мать ребёнка: Федора Васильева

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Гликерия Яковлева

Мать ребёнка: Федора Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Васильева

Смерть
20.12.1855
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
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