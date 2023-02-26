Яков Архипов
Место рожденияд.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1782
Дата смерти20.12.1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Архип Гаврилов
Мать: Екатерина Яковлева
д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.10.1800
Жена: Ульяния (Никифорова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.08.1801
Сын: Тит Яковлев
Мать ребёнка: Ульяния (Никифорова)
д.Новая Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1806
Сын: Прокопий Яковлев
Мать ребёнка: Ульяния (Никифорова)
Рождение ребёнка
1830
Сын: Фома Яковлев
Мать ребёнка: Федора Васильева
Рождение ребёнка
02.08.1831
Сын: Силуян Яковлев
Мать ребёнка: Федора Васильева
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Гликерия Яковлева
Мать ребёнка: Федора Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Васильева
Смерть
20.12.1855
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.