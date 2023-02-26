Гавриил Косьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриил Косьмин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

01.01.1801

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Архип Гаврилов

Мать ребёнка: ?

д.Новая Слобода
Рождение ребёнка
До 1774

Сын: Дмитрий Гаврилов

Мать ребёнка: ?

д.Новая Слобода
Рождение ребёнка
18.07.1797

Сын: Пётр Гаврилов

Мать ребёнка: ?

д.Новая Слобода
Смерть
01.01.1801
д.Новая Слобода
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