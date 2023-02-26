Гавриил Косьмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смерти01.01.1801
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Архип Гаврилов
Мать ребёнка: ?
д.Новая Слобода
Рождение ребёнка
До 1774
Сын: Дмитрий Гаврилов
Мать ребёнка: ?
д.Новая Слобода
Рождение ребёнка
18.07.1797
Сын: Пётр Гаврилов
Мать ребёнка: ?
д.Новая Слобода
Смерть
01.01.1801
д.Новая Слобода