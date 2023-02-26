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Дмитрий Гаврилов

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Место рождения

д.Новая Слобода

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

03.05.1847

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: Гавриил Косьмин

Мать: ?

д.Новая Слобода
Рождение ребёнка
1793

Сын: Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Матрона Корнилова

д.Новая Слобода
Рождение ребёнка
14.01.1795

Сын: Антоний Дмитриев

Мать ребёнка: Матрона Корнилова

д.Новая Слобода
Бракосочетание
06.05.1795

Жена: Васса Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.08.1795

Дочь: Наталия Дмитриева

Мать ребёнка: Васса Яковлева

д.Новая Слобода
Рождение ребёнка
1797

Сын: Емельян Дмитриев

Мать ребёнка: Васса Яковлева

Рождение ребёнка
20.10.1798

Дочь: Параскева Дмитриева

Мать ребёнка: Васса Яковлева

д.Новая Слобода
Рождение ребёнка
27.02.1800

Дочь: Евдокия Дмитриева

Мать ребёнка: Васса Яковлева

д.Новая Слобода
Рождение ребёнка
18.09.1801

Дочь: София Дмитриева

Мать ребёнка: Васса Яковлева

д.Новая Слобода
Смерть
03.05.1847
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
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