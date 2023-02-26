Дмитрий Гаврилов
Место рожденияд.Новая Слобода
Дата рожденияДо 1774
Дата смерти03.05.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774
Отец: Гавриил Косьмин
Мать: ?
д.Новая Слобода
Рождение ребёнка
1793
Сын: Иван Дмитриев
Мать ребёнка: Матрона Корнилова
д.Новая Слобода
Рождение ребёнка
14.01.1795
Сын: Антоний Дмитриев
Мать ребёнка: Матрона Корнилова
д.Новая Слобода
Бракосочетание
06.05.1795
Жена: Васса Яковлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.08.1795
Дочь: Наталия Дмитриева
Мать ребёнка: Васса Яковлева
д.Новая Слобода
Рождение ребёнка
1797
Сын: Емельян Дмитриев
Мать ребёнка: Васса Яковлева
Рождение ребёнка
20.10.1798
Дочь: Параскева Дмитриева
Мать ребёнка: Васса Яковлева
д.Новая Слобода
Рождение ребёнка
27.02.1800
Дочь: Евдокия Дмитриева
Мать ребёнка: Васса Яковлева
д.Новая Слобода
Рождение ребёнка
18.09.1801
Дочь: София Дмитриева
Мать ребёнка: Васса Яковлева
д.Новая Слобода
Смерть
03.05.1847
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.