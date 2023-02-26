Васса Яковлева
Место рожденияд.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
До 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.05.1795
Муж: Дмитрий Гаврилов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.08.1795
Дочь: Наталия Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Гаврилов
д.Новая Слобода
Рождение ребёнка
1797
Сын: Емельян Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Гаврилов
Рождение ребёнка
20.10.1798
Дочь: Параскева Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Гаврилов
д.Новая Слобода
Рождение ребёнка
27.02.1800
Дочь: Евдокия Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Гаврилов
д.Новая Слобода
Рождение ребёнка
18.09.1801
Дочь: София Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Гаврилов
д.Новая Слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно