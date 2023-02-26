Васса Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасса Яковлева

Васса Яковлева

avatar

Место рождения

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1774 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.05.1795

Муж: Дмитрий Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.08.1795

Дочь: Наталия Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Гаврилов

д.Новая Слобода
Рождение ребёнка
1797

Сын: Емельян Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Гаврилов

Рождение ребёнка
20.10.1798

Дочь: Параскева Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Гаврилов

д.Новая Слобода
Рождение ребёнка
27.02.1800

Дочь: Евдокия Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Гаврилов

д.Новая Слобода
Рождение ребёнка
18.09.1801

Дочь: София Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Гаврилов

д.Новая Слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close