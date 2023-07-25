Кривошея Иов Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Марфа Иова
Мать ребёнка: Кривошея Прасковья Яковлевна
Бракосочетание
1875
Рождение ребёнка
1877
Сын: Кривошея Сергей Иов
Мать ребёнка: Кривошея Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Кривошея Конон Иов
Мать ребёнка: Кривошея Евфросинья Гавриловна
Бракосочетание
1882
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Параскева Иова
Мать ребёнка: Кривошея Евфросинья Гавриловна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Кривошея Антон Иов
Мать ребёнка: Кривошея Евфросинья Гавриловна
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Кривошея Евфросинья Гавриловна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анна Иова
Мать ребёнка: Кривошея Евфросинья Гавриловна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Мария Иова
Мать ребёнка: Кривошея Евфросинья Гавриловна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Кривошея Николай Иов
Мать ребёнка: Кривошея Евфросинья Гавриловна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Кривошея Петр Иов
Мать ребёнка: Кривошея Евфросинья Гавриловна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Тараненко Ульяна Иова
Мать ребёнка: Кривошея Евфросинья Гавриловна
Смерть
Неизвестно