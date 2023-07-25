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Кривошея Иов Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Кривошея Федор Иванович

Мать: Кривошея Матрена Яковлевна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Марфа Иова

Мать ребёнка: Кривошея Прасковья Яковлевна

Бракосочетание
1875

Жена: Кривошея Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Кривошея Сергей Иов

Мать ребёнка: Кривошея Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Кривошея Конон Иов

Мать ребёнка: Кривошея Евфросинья Гавриловна

Бракосочетание
1882

Жена: Кривошея Евфросинья Гавриловна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Параскева Иова

Мать ребёнка: Кривошея Евфросинья Гавриловна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Кривошея Антон Иов

Мать ребёнка: Кривошея Евфросинья Гавриловна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Кривошея Афанасий Иов

Мать ребёнка: Кривошея Евфросинья Гавриловна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анна Иова

Мать ребёнка: Кривошея Евфросинья Гавриловна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Мария Иова

Мать ребёнка: Кривошея Евфросинья Гавриловна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Кривошея Николай Иов

Мать ребёнка: Кривошея Евфросинья Гавриловна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Кривошея Петр Иов

Мать ребёнка: Кривошея Евфросинья Гавриловна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Тараненко Ульяна Иова

Мать ребёнка: Кривошея Евфросинья Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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