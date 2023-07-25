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Кривошея Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Кривошея Иван Гаврилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Кривошея Макарий Федорович

Мать ребёнка: Кривошея Матрена Яковлевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Кривошея Иов Федорович

Мать ребёнка: Кривошея Матрена Яковлевна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Кривошея Илья Федорович

Мать ребёнка: Кривошея Матрена Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошея Матрена Яковлевна

Смерть
Неизвестно