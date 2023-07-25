Кривошея Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Кривошея Иван Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Кривошея Макарий Федорович
Мать ребёнка: Кривошея Матрена Яковлевна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Кривошея Матрена Яковлевна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Кривошея Матрена Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно