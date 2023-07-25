Кривошея (Золотарева) Прасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривошея (Золотарева) Прасковья Яковлевна

Кривошея (Золотарева) Прасковья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Марфа Иова

Отец ребёнка: Кривошея Иов Федорович

Бракосочетание
1875

Муж: Кривошея Иов Федорович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Кривошея Сергей Иов

Отец ребёнка: Кривошея Иов Федорович

Смерть
Неизвестно