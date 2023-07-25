Кривошея (Золотарева) Прасковья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Марфа Иова
Отец ребёнка: Кривошея Иов Федорович
Бракосочетание
1875
Рождение ребёнка
1877
Сын: Кривошея Сергей Иов
Отец ребёнка: Кривошея Иов Федорович
Смерть
Неизвестно