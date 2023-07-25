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Кривошея Антон Иов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Кривошея Иов Федорович

Мать: Кривошея Евфросинья Гавриловна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Кривошея Иван Антонович

Мать ребёнка: Кривошея Фекла Петровна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Кривошея Дмитрий Антонович

Мать ребёнка: Кривошея Фекла Петровна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: Кривошея Фекла Петровна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Кривошея Иван Антонович

Мать ребёнка: Кривошея Фекла Петровна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Кривошея Григорий Антонович

Мать ребёнка: Кривошея Фекла Петровна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Кривошея Александр Антонович

Мать ребёнка: Кривошея Фекла Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошея Фекла Петровна

Смерть
Неизвестно
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