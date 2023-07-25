Кривошея Антон Иов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Кривошея Фекла Петровна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Кривошея Дмитрий Антонович
Мать ребёнка: Кривошея Фекла Петровна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: Кривошея Фекла Петровна
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Кривошея Фекла Петровна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Кривошея Григорий Антонович
Мать ребёнка: Кривошея Фекла Петровна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Кривошея Александр Антонович
Мать ребёнка: Кривошея Фекла Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кривошея Фекла Петровна
Смерть
Неизвестно