Кривошея (Котляр) Фекла Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Кривошея Антон Иов
Рождение ребёнка
1909
Сын: Кривошея Дмитрий Антонович
Отец ребёнка: Кривошея Антон Иов
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Кривошея Антон Иов
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Кривошея Антон Иов
Рождение ребёнка
1919
Сын: Кривошея Григорий Антонович
Отец ребёнка: Кривошея Антон Иов
Рождение ребёнка
1926
Сын: Кривошея Александр Антонович
Отец ребёнка: Кривошея Антон Иов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кривошея Антон Иов
Смерть
Неизвестно