Кривошея (Котляр) Фекла Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошея (Котляр) Фекла Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Кривошея Иван Антонович

Отец ребёнка: Кривошея Антон Иов

Рождение ребёнка
1909

Сын: Кривошея Дмитрий Антонович

Отец ребёнка: Кривошея Антон Иов

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Кривошея Антон Иов

Рождение ребёнка
1917

Сын: Кривошея Иван Антонович

Отец ребёнка: Кривошея Антон Иов

Рождение ребёнка
1919

Сын: Кривошея Григорий Антонович

Отец ребёнка: Кривошея Антон Иов

Рождение ребёнка
1926

Сын: Кривошея Александр Антонович

Отец ребёнка: Кривошея Антон Иов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошея Антон Иов

Смерть
Неизвестно
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