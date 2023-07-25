Кривошея (Хемнянова) Евфросинья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Кривошея Конон Иов
Отец ребёнка: Кривошея Иов Федорович
Бракосочетание
1882
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Параскева Иова
Отец ребёнка: Кривошея Иов Федорович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Кривошея Антон Иов
Отец ребёнка: Кривошея Иов Федорович
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Кривошея Иов Федорович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анна Иова
Отец ребёнка: Кривошея Иов Федорович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Мария Иова
Отец ребёнка: Кривошея Иов Федорович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Кривошея Николай Иов
Отец ребёнка: Кривошея Иов Федорович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Кривошея Петр Иов
Отец ребёнка: Кривошея Иов Федорович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Тараненко Ульяна Иова
Отец ребёнка: Кривошея Иов Федорович
Смерть
1919