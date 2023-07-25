Кривошея (Хемнянова) Евфросинья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошея (Хемнянова) Евфросинья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Кривошея Конон Иов

Отец ребёнка: Кривошея Иов Федорович

Бракосочетание
1882

Муж: Кривошея Иов Федорович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Параскева Иова

Отец ребёнка: Кривошея Иов Федорович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Кривошея Антон Иов

Отец ребёнка: Кривошея Иов Федорович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Кривошея Афанасий Иов

Отец ребёнка: Кривошея Иов Федорович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анна Иова

Отец ребёнка: Кривошея Иов Федорович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Мария Иова

Отец ребёнка: Кривошея Иов Федорович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Кривошея Николай Иов

Отец ребёнка: Кривошея Иов Федорович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Кривошея Петр Иов

Отец ребёнка: Кривошея Иов Федорович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Тараненко Ульяна Иова

Отец ребёнка: Кривошея Иов Федорович

Смерть
1919