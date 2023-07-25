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Кривошея Николай Иов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Кривошея Иов Федорович

Мать: Кривошея Евфросинья Гавриловна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Вера Николаевна

Мать ребёнка: Кривошея Евгения Косьминишна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Кривошея Александр Николаевич

Мать ребёнка: Кривошея Евгения Косьминишна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Кривошея Евгения Косьминишна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Кривошея Иван Николаевич

Мать ребёнка: Кривошея Евгения Косьминишна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошея Евгения Косьминишна

Смерть
Неизвестно
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