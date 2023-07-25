Кривошея Николай Иов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Вера Николаевна
Мать ребёнка: Кривошея Евгения Косьминишна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Кривошея Александр Николаевич
Мать ребёнка: Кривошея Евгения Косьминишна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Кривошея Евгения Косьминишна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Кривошея Евгения Косьминишна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно