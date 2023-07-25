Кривошея (Нестерейко-Коляда) Евгения Косьминишна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Вера Николаевна
Отец ребёнка: Кривошея Николай Иов
Рождение ребёнка
1915
Сын: Кривошея Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кривошея Николай Иов
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Кривошея Николай Иов
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Кривошея Николай Иов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кривошея Николай Иов
Смерть
Неизвестно