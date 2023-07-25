Кривошея (Нестерейко-Коляда) Евгения Косьминишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошея (Нестерейко-Коляда) Евгения Косьминишна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Вера Николаевна

Отец ребёнка: Кривошея Николай Иов

Рождение ребёнка
1915

Сын: Кривошея Александр Николаевич

Отец ребёнка: Кривошея Николай Иов

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Кривошея Николай Иов

Рождение ребёнка
1920

Сын: Кривошея Иван Николаевич

Отец ребёнка: Кривошея Николай Иов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошея Николай Иов

Смерть
Неизвестно