Мейшутович Мустафа Юзефович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейшутович Мустафа Юзефович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1772 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1772 ст.

Отец: Мейшутович Юзеф Абрагамович

Мать: Мейшутович Фатима

Место жительства
1795
Крево, Сморгонский район, Гродненская область
Место жительства
1796
Марозков
Рождение ребёнка
15.05.1816 ст.

Сын: Мейшутович Амурат Мустафович

Мать ребёнка: Мейшутович Зелия

Рождение ребёнка
20.05.1817 ст.

Сын: Мейшутович Бекир Мустафович

Мать ребёнка: Мейшутович Зелия

Рождение ребёнка
12.03.1819 ст.

Сын: Мейшутович Абрагам Мустафович

Мать ребёнка: Мейшутович Зелия

Рождение ребёнка
20.04.1828 ст.

Сын: Мейшутович Магмет Мустафович

Мать ребёнка: Мейшутович Зелия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мейшутович Зелия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мейшутович Зофия

Смерть
Неизвестно
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