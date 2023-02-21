Мейшутович Мустафа Юзефович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1772 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1772 ст.
Отец: Мейшутович Юзеф Абрагамович
Мать: Мейшутович Фатима
Место жительства
1795
Крево, Сморгонский район, Гродненская область
Место жительства
1796
Марозков
Рождение ребёнка
15.05.1816 ст.
Сын: Мейшутович Амурат Мустафович
Мать ребёнка: Мейшутович Зелия
Рождение ребёнка
20.05.1817 ст.
Сын: Мейшутович Бекир Мустафович
Мать ребёнка: Мейшутович Зелия
Рождение ребёнка
12.03.1819 ст.
Сын: Мейшутович Абрагам Мустафович
Мать ребёнка: Мейшутович Зелия
Рождение ребёнка
20.04.1828 ст.
Сын: Мейшутович Магмет Мустафович
Мать ребёнка: Мейшутович Зелия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мейшутович Зелия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мейшутович Зофия
Смерть
Неизвестно