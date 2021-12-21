Мейшутович Бекир Мустафович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейшутович Бекир Мустафович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1817 ст.

Отец: Мейшутович Мустафа Юзефович

Мать: Мейшутович (Щуцкая) Зелия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мейшутович (Якубовская) Фурша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мейшутович Эмилия Бекировна

Мать ребёнка: Мейшутович (Якубовская) Фурша

Место жительства
Неизвестно
Неверы, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Мейшутович Амурат Бекирович

Мать ребёнка: Мейшутович (Якубовская) Фурша

Рождение ребёнка
1848

Сын: Мейшутович Хасень Бекирович

Мать ребёнка: Мейшутович (Якубовская) Фурша

Рождение ребёнка
1849

Сын: Мейшутович Халим Бекирович

Мать ребёнка: Мейшутович (Якубовская) Фурша

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Якубовская (Мейшутович) Мерьема Бекировна

Мать ребёнка: Мейшутович (Якубовская) Фурша

Рождение ребёнка
1858

Сын: Мейшутович Ибрагим Бекирович

Мать ребёнка: Мейшутович (Якубовская) Фурша

Рождение ребёнка
1864

Сын: Мейшутович Александр Бекирович

Мать ребёнка: Мейшутович (Якубовская) Фурша

Место жительства
1879
Минск, Минск
Живут в доме надворного советника Бицютко
Смерть
Неизвестно

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