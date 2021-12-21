Мейшутович Бекир Мустафович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1817 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мейшутович Эмилия Бекировна
Мать ребёнка: Мейшутович (Якубовская) Фурша
Место жительства
Неизвестно
Неверы, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
1845
Сын: Мейшутович Амурат Бекирович
Мать ребёнка: Мейшутович (Якубовская) Фурша
Рождение ребёнка
1848
Сын: Мейшутович Хасень Бекирович
Мать ребёнка: Мейшутович (Якубовская) Фурша
Рождение ребёнка
1849
Сын: Мейшутович Халим Бекирович
Мать ребёнка: Мейшутович (Якубовская) Фурша
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Якубовская (Мейшутович) Мерьема Бекировна
Мать ребёнка: Мейшутович (Якубовская) Фурша
Рождение ребёнка
1858
Сын: Мейшутович Ибрагим Бекирович
Мать ребёнка: Мейшутович (Якубовская) Фурша
Рождение ребёнка
1864
Сын: Мейшутович Александр Бекирович
Мать ребёнка: Мейшутович (Якубовская) Фурша
Место жительства
1879
Минск, Минск
Живут в доме надворного советника Бицютко
Смерть
Неизвестно