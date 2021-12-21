Мейшутович Амурат Мустафович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейшутович Амурат Мустафович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1816 ст.

Отец: Мейшутович Мустафа Юзефович

Мать: Мейшутович (Щуцкая) Зелия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мейшутович Хасень Амуратович

Мать ребёнка: Мейшутович (Якубовская) Зелия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мейшутович (Якубовская) Зелия

Рождение ребёнка
1839

Сын: Мейшутович Абрагам Амуратович

Мать ребёнка: Мейшутович (Якубовская) Зелия

Рождение ребёнка
1847

Сын: Мейшутович Сулейман Амуратович

Мать ребёнка: Мейшутович (Якубовская) Зелия

Место жительства
1851
Неверы, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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