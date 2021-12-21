Мейшутович Амурат Мустафович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1816 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мейшутович Хасень Амуратович
Мать ребёнка: Мейшутович (Якубовская) Зелия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Сын: Мейшутович Абрагам Амуратович
Мать ребёнка: Мейшутович (Якубовская) Зелия
Рождение ребёнка
1847
Сын: Мейшутович Сулейман Амуратович
Мать ребёнка: Мейшутович (Якубовская) Зелия
Место жительства
1851
Неверы, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно