Мейшутович (Якубовская) Зелия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Мейшутович Абрагам Амуратович
Отец ребёнка: Мейшутович Амурат Мустафович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Мейшутович Сулейман Амуратович
Отец ребёнка: Мейшутович Амурат Мустафович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мейшутович Хасень Амуратович
Отец ребёнка: Мейшутович Амурат Мустафович
Смерть
Неизвестно