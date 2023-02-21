Мейшутович (Якубовская) Зелия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейшутович (Якубовская) Зелия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Мейшутович Абрагам Амуратович

Отец ребёнка: Мейшутович Амурат Мустафович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Мейшутович Сулейман Амуратович

Отец ребёнка: Мейшутович Амурат Мустафович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мейшутович Амурат Мустафович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мейшутович Хасень Амуратович

Отец ребёнка: Мейшутович Амурат Мустафович

Смерть
Неизвестно
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