Мейшутович (Щуцкая) Зелия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейшутович (Щуцкая) Зелия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1816 ст.

Сын: Мейшутович Амурат Мустафович

Отец ребёнка: Мейшутович Мустафа Юзефович

Рождение ребёнка
20.05.1817 ст.

Сын: Мейшутович Бекир Мустафович

Отец ребёнка: Мейшутович Мустафа Юзефович

Рождение ребёнка
12.03.1819 ст.

Сын: Мейшутович Абрагам Мустафович

Отец ребёнка: Мейшутович Мустафа Юзефович

Рождение ребёнка
20.04.1828 ст.

Сын: Мейшутович Магмет Мустафович

Отец ребёнка: Мейшутович Мустафа Юзефович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мейшутович Мустафа Юзефович

Смерть
Неизвестно
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