Мейшутович (Щуцкая) Зелия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1816 ст.
Сын: Мейшутович Амурат Мустафович
Отец ребёнка: Мейшутович Мустафа Юзефович
Рождение ребёнка
20.05.1817 ст.
Сын: Мейшутович Бекир Мустафович
Отец ребёнка: Мейшутович Мустафа Юзефович
Рождение ребёнка
12.03.1819 ст.
Сын: Мейшутович Абрагам Мустафович
Отец ребёнка: Мейшутович Мустафа Юзефович
Рождение ребёнка
20.04.1828 ст.
Сын: Мейшутович Магмет Мустафович
Отец ребёнка: Мейшутович Мустафа Юзефович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно