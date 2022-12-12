Мейшутович Магмет Мустафович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейшутович Магмет Мустафович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1828 ст.

Отец: Мейшутович Мустафа Юзефович

Мать: Мейшутович Зелия

Рождение ребёнка
1849

Сын: Мейшутович Абрагам Магметович

Мать ребёнка: Мейшутович Айша

Место жительства
1851
Неверы, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Мейшутович Адам Магметович

Мать ребёнка: Мейшутович Айша

Место жительства
1891
Олешино, Поставский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мейшутович Азыма Мустафовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мейшутович Айша

Смерть
Неизвестно
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