Мейшутович Магмет Мустафович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1828 ст.
Отец: Мейшутович Мустафа Юзефович
Мать: Мейшутович Зелия
Рождение ребёнка
1849
Сын: Мейшутович Абрагам Магметович
Мать ребёнка: Мейшутович Айша
Место жительства
1851
Неверы, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
1855
Сын: Мейшутович Адам Магметович
Мать ребёнка: Мейшутович Айша
Место жительства
1891
Олешино, Поставский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мейшутович Айша
Смерть
Неизвестно