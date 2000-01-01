Мейшутович (Якубовская) Айша
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Мейшутович Абрагам Магметович
Отец ребёнка: Мейшутович Магмет Мустафович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Мейшутович Адам Магметович
Отец ребёнка: Мейшутович Магмет Мустафович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно