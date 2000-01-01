Мейшутович (Якубовская) Айша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейшутович (Якубовская) Айша

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Мейшутович Абрагам Магметович

Отец ребёнка: Мейшутович Магмет Мустафович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Мейшутович Адам Магметович

Отец ребёнка: Мейшутович Магмет Мустафович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мейшутович Магмет Мустафович

Смерть
Неизвестно
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