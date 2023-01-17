Мейшутович Адам Магметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейшутович Адам Магметович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Мейшутович Магмет Мустафович

Мать: Мейшутович Айша

Рождение ребёнка
28.01.1889 ст.

Сын: Мейшутович Яков (Якуб) Адамович

Мать ребёнка: Мейшутович Халима Абрагамовна

Место жительства
1891
Дуниловичи, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Мейшутович Ибрагим Адамович

Мать ребёнка: Мейшутович Халима Абрагамовна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Мейшутович Самуил Адамович

Мать ребёнка: Мейшутович Халима Абрагамовна

Место жительства
1906
Список избирателей в Губернских ведомостях - как Адам Матвеевич?
Место жительства
1912
Губернские ведомости
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щенснович Зинаида Адамовна

Мать ребёнка: Мейшутович Халима Абрагамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мейшутович Зоня Адамовна

Мать ребёнка: Мейшутович Халима Абрагамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мейшутович Халима Абрагамовна

Место жительства
Неизвестно
Кривичи, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
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