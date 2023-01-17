Мейшутович Адам Магметович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Мейшутович Магмет Мустафович
Мать: Мейшутович Айша
Рождение ребёнка
28.01.1889 ст.
Сын: Мейшутович Яков (Якуб) Адамович
Мать ребёнка: Мейшутович Халима Абрагамовна
Место жительства
1891
Дуниловичи, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1892
Сын: Мейшутович Ибрагим Адамович
Мать ребёнка: Мейшутович Халима Абрагамовна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Мейшутович Самуил Адамович
Мать ребёнка: Мейшутович Халима Абрагамовна
Место жительства
1906
Список избирателей в Губернских ведомостях - как Адам Матвеевич?
Место жительства
1912
Губернские ведомости
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щенснович Зинаида Адамовна
Мать ребёнка: Мейшутович Халима Абрагамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мейшутович Зоня Адамовна
Мать ребёнка: Мейшутович Халима Абрагамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кривичи, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно