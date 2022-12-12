Мейшутович (Щуцкая) Халима Абрагамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1889 ст.
Сын: Мейшутович Яков (Якуб) Адамович
Отец ребёнка: Мейшутович Адам Магметович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Мейшутович Ибрагим Адамович
Отец ребёнка: Мейшутович Адам Магметович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Мейшутович Самуил Адамович
Отец ребёнка: Мейшутович Адам Магметович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мейшутович Зоня Адамовна
Отец ребёнка: Мейшутович Адам Магметович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щенснович Зинаида Адамовна
Отец ребёнка: Мейшутович Адам Магметович
Смерть
1947
Похороны
Неизвестно
Докшицы, Докшицкий район, Витебская область