Мейшутович (Щуцкая) Халима Абрагамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейшутович (Щуцкая) Халима Абрагамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1889 ст.

Сын: Мейшутович Яков (Якуб) Адамович

Отец ребёнка: Мейшутович Адам Магметович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Мейшутович Ибрагим Адамович

Отец ребёнка: Мейшутович Адам Магметович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Мейшутович Самуил Адамович

Отец ребёнка: Мейшутович Адам Магметович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мейшутович Адам Магметович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мейшутович Зоня Адамовна

Отец ребёнка: Мейшутович Адам Магметович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щенснович Зинаида Адамовна

Отец ребёнка: Мейшутович Адам Магметович

Смерть
1947
Похороны
Неизвестно
Докшицы, Докшицкий район, Витебская область
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