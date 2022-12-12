Мейшутович (Александрович) Азыма Мустафовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМейшутович (Александрович) Азыма Мустафовна

Мейшутович (Александрович) Азыма Мустафовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1901
Олешино, Поставский район, Витебская область
Купила землю в деревне Прудники
Место жительства
1904
Прудники, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мейшутович Магмет Мустафович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close