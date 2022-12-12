Мейшутович (Александрович) Азыма Мустафовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1901
Олешино, Поставский район, Витебская область
Купила землю в деревне Прудники
Место жительства
1904
Прудники, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно