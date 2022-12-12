Мейшутович Абрагам Мустафович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1819 ст.
Отец: Мейшутович Мустафа Юзефович
Мать: Мейшутович Зелия
Рождение ребёнка
1839
Сын: Мейшутович Якуб Абрагамович
Мать ребёнка: Мейшутович Маруня
Рождение ребёнка
1842
Сын: Мейшутович Мустафа Абрагамович
Мать ребёнка: Мейшутович Маруня
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Мейшутович Хода Абрагамовна
Мать ребёнка: Мейшутович Маруня
Место жительства
1851
Неверы, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мейшутович Маруня
Смерть
Неизвестно