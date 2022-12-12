Мейшутович Абрагам Мустафович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейшутович Абрагам Мустафович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1819 ст.

Отец: Мейшутович Мустафа Юзефович

Мать: Мейшутович Зелия

Рождение ребёнка
1839

Сын: Мейшутович Якуб Абрагамович

Мать ребёнка: Мейшутович Маруня

Рождение ребёнка
1842

Сын: Мейшутович Мустафа Абрагамович

Мать ребёнка: Мейшутович Маруня

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Мейшутович Хода Абрагамовна

Мать ребёнка: Мейшутович Маруня

Место жительства
1851
Неверы, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мейшутович Маруня

Смерть
Неизвестно
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