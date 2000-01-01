Мейшутович Юзеф Абрагамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейшутович Юзеф Абрагамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мейшутович Абрагам Рафалович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1772 ст.

Сын: Мейшутович Мустафа Юзефович

Мать ребёнка: Мейшутович Фатима

Рождение ребёнка
25.05.1776

Сын: Мейшутович Адам Юзефович

Мать ребёнка: Мейшутович Фатима

Рождение ребёнка
1777

Сын: Мейшутович Давид Юзефович

Мать ребёнка: Мейшутович Фатима

Рождение ребёнка
09.01.1785 ст.

Сын: Мейшутович Александр Юзефович

Мать ребёнка: Мейшутович Фатима

Рождение ребёнка
10.05.1796 ст.

Сын: Мейшутович Абрагам Юзефович

Мать ребёнка: Мейшутович Фатима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мейшутович Фатима

Смерть
Неизвестно
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