Мейшутович Юзеф Абрагамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мейшутович Абрагам Рафалович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1772 ст.
Сын: Мейшутович Мустафа Юзефович
Мать ребёнка: Мейшутович Фатима
Рождение ребёнка
25.05.1776
Мать ребёнка: Мейшутович Фатима
Рождение ребёнка
1777
Сын: Мейшутович Давид Юзефович
Мать ребёнка: Мейшутович Фатима
Рождение ребёнка
09.01.1785 ст.
Сын: Мейшутович Александр Юзефович
Мать ребёнка: Мейшутович Фатима
Рождение ребёнка
10.05.1796 ст.
Сын: Мейшутович Абрагам Юзефович
Мать ребёнка: Мейшутович Фатима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мейшутович Фатима
Смерть
Неизвестно