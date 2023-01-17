Мейшутович Адам Юзефович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейшутович Адам Юзефович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1776

Отец: Мейшутович Юзеф Абрагамович

Мать: Мейшутович Фатима

Место жительства
1795
Крево, Сморгонский район, Гродненская область
Место жительства
1804
Сморгонь, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
12.10.1807 ст.

Сын: Мейшутович Мустафа (Степан) Адамович

Мать ребёнка: Мейшутович Айша

Рождение ребёнка
12.04.1816 ст.

Сын: Мейшутович Хасень Адамович

Мать ребёнка: Мейшутович Айша

Рождение ребёнка
1817

Сын: Мейшутович Абрагам Адамович

Мать ребёнка: Мейшутович Айша

Рождение ребёнка
1818

Сын: Мейшутович Тамерлан Адамович

Мать ребёнка: Мейшутович Айша

Рождение ребёнка
1818

Сын: Мейшутович Амурат Адамович

Мать ребёнка: Мейшутович Айша

Место жительства
С 1822
Неверы, Мядельский район, Минская область
Место жительства
1855
Олешино, Поставский район, Витебская область
застенок Мельница
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мейшутович Фурша

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мейшутович Айша

Смерть
Неизвестно
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