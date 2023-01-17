Мейшутович Адам Юзефович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1776
Отец: Мейшутович Юзеф Абрагамович
Мать: Мейшутович Фатима
Место жительства
1795
Крево, Сморгонский район, Гродненская область
Место жительства
1804
Сморгонь, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
12.10.1807 ст.
Сын: Мейшутович Мустафа (Степан) Адамович
Мать ребёнка: Мейшутович Айша
Рождение ребёнка
12.04.1816 ст.
Сын: Мейшутович Хасень Адамович
Мать ребёнка: Мейшутович Айша
Рождение ребёнка
1817
Сын: Мейшутович Абрагам Адамович
Мать ребёнка: Мейшутович Айша
Рождение ребёнка
1818
Сын: Мейшутович Тамерлан Адамович
Мать ребёнка: Мейшутович Айша
Рождение ребёнка
1818
Сын: Мейшутович Амурат Адамович
Мать ребёнка: Мейшутович Айша
Место жительства
С 1822
Неверы, Мядельский район, Минская область
Место жительства
1855
Олешино, Поставский район, Витебская область
застенок Мельница
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мейшутович Фурша
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мейшутович Айша
Смерть
Неизвестно