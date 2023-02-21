Мейшутович Александр Юзефович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1785 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1785 ст.
Отец: Мейшутович Юзеф Абрагамович
Мать: Мейшутович Фатима
Место жительства
1811
Крево, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
15.03.1815 ст.
Сын: Мейшутович Захариян Александрович
Мать ребёнка: Мейшутович Ассея Александровна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Мейшутович Хасень Александрович
Мать ребёнка: Мейшутович Ассея Александровна
Рождение ребёнка
26.10.1817 ст.
Сын: Мейшутович Амурат Александрович
Мать ребёнка: Мейшутович Ассея Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно