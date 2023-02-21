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Мейшутович Александр Юзефович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1785 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1785 ст.

Отец: Мейшутович Юзеф Абрагамович

Мать: Мейшутович Фатима

Место жительства
1811
Крево, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
15.03.1815 ст.

Сын: Мейшутович Захариян Александрович

Мать ребёнка: Мейшутович Ассея Александровна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Мейшутович Хасень Александрович

Мать ребёнка: Мейшутович Ассея Александровна

Рождение ребёнка
26.10.1817 ст.

Сын: Мейшутович Амурат Александрович

Мать ребёнка: Мейшутович Ассея Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мейшутович Ассея Александровна

Смерть
Неизвестно
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